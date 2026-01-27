Türkiye Gazetesi
Endonezya'da deprem oldu! İlk veriler duyuruldu
Son deprem haberi Endonezya'dan geldi. Merkez üssünün Ponorogo yakınları olduğu öğrenildi. Depremin büyüklüğü ise 5,7 olarak kayıtlara geçti, işte ayrıntılar...
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Endonezya’da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün Ponorogo bölgesinin 19 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi.
Yaklaşık 127 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
