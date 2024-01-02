Japonya’daki depremde kaç kişi öldü? Japonya İşikawa depremi ölü sayısı!

2 Ocak 2024 14:15 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 14:16

Japonya’daki depremde ölü sayısı! Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden sayısı açıklandı. Peki, Japonya’daki depremde kaç kişi öldü? İşte detaylar…

JAPONYA’DAKİ DEPREM KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Japonya’daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı İşikawa Eyalet Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 30’a yükseldi.

Depremler sonrası kara yollarında çökme yaşandığı, Noto Yarımadası'ndaki Wajima kentinde çıkan yangında yakın çevredeki 200'e yakın yapının hasar gördüğü bildirildi. Yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığı açıklandı.

Eyalet Valiliğinin talebi doğrultusunda arama kurtarma faaliyetleri için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne bağlı 1000 personel bölgeye sevk edildi.

Bölge genelinde 50 bine yakın kişinin tahliye edildiği ve farklı noktalarda enkaz altında 14 kişinin kurtarılmayı beklediği tespit edildi.

Eyalet genelinde 19 tıbbi kuruluşun elektrik kesintisi yaşadığı aktarılırken, market ve bakkallardaki ürünlerin yer aldığı raflarının boşaldığı görüldü.

JAPONYA’DA DEPREMLER DEVAM EDİYOR MU?

Japonya, art arda gelen depremlerle sarsıldı. Ülkenin batı yakasındaki İşikawa'nın Noto Yarımadası'nda gerçekleşen ve büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıdaki depremin ardından, son olarak yerel saatle 10:17'de 5,6'lık bir depremin daha meydana geldiği bildirildi.

NÜKLEER SANTRALLERDE PATLAMA RİSKİ VAR MI?

Hokuriku Electric Power (Rikuden) firmasına ait Noto Yarımadası'nın batı yakasına kurulu hizmet dışı Şika Nükleer Güç Santrali'nde anormallik saptanmadığı ifade edildi.

Japonya Nükleer Düzenleme Kuruluna göre, depremin merkez üssü yakınlarındaki Niigata ve Fukui eyaletlerinde bulunan nükleer güç santrallerinde de anormallik tespit edilmedi.

Japonya Jeo-Uzamsal Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamada, depremlere ilişkin analizde, kıyıdaki Wajima'da karanın 1,3 metre batıya doğru hareket ettiğinin saptandığı kaydedildi.