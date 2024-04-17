Parlamentodan geçti! İngiltere'de 2009'dan sonra doğanlara sigara satışı hayat boyu yasaklandı

İngiltere'de sigarasız nesil yetiştirme projesi kapsamında, 20099 ve sonrasında doğanlara hayat boyu sigara satışı yapmayı yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Birleşik Krallık'ta sigara içmeyi etkin bir şekilde yasaklamak istiyor. BBC'nin haberine göre salı günü milletvekilleri, hükümetin "dumansız bir nesil" oluşturma ve sigaraya bağlı ölümlerin sayısını azaltma planlarını desteklemek üzere oy kullandı.

2009'DAN SONRA DOĞANLARA SATIŞ YAPILMAYACAK

Buna göre şu anda 18 olan sigara satışı için yasal yaş her yıl bir yıl artacak. Bu da 2009 ve sonrasında doğanların hiçbir zaman yasal olarak sigara satın alamayacağı anlamına geliyor.

PARA CEZASI UYGULANACAK

Yasa, şu anda sigara satın almasına izin verilenleri etkilemeyecek. Hükümet, reşit olmayanlara yönelik satışları engellemek için İngiltere ve Galler'de reşit olmayanlara tütün ve elektronik sigara satan dükkanlara 100 sterlin para cezası uygulayacağını açıkladı.

2027'DE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR

Yeni kurallar Birleşik Krallık'taki tüm gümrüksüz satış mağazalarında geçerli olacak, ancak yurtdışından sigara satın alan herkes, başka bir yerde yasal olarak edinilmiş olduğu sürece bunları Birleşik Krallık'a geri getirebilecek. Hükümet yeni sistemin 2027 yılına kadar yürürlüğe girmesini hedefliyor.

Sunak, mevzuatın Birleşik Krallık genelinde uygulanması için Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda hükümetleriyle birlikte çalışmak istiyor.