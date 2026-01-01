İnsanlık tarihinin karanlık bir sayfası daha aralanıyor. Uzmanlar, Belçika'daki Goyet mağaralarında bulunan kemikler üzerinde yaptıkları ürpertici yeni bir çalışma ile insanların 45 bin yıl önce Neandertal çocukları ve genç kadınları yemiş olabileceğine dair kesin kanıtlar buldu.

Araştırmacılar, Belçika'daki Goyet mağaralarında yaptıkları incelemelerde, yaklaşık 45 bin yıl önce insanların, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Neandertalleri yediğini ortaya koydu. Genetik kanıtlarla desteklenen bu ürpertici keşif, Neandertal grupları arasındaki çatışmaları veya Homo sapiens'in rakip tür üzerindeki baskısını gösteriyor.

Araştırmacılar, yamyamlığın gerçekleştiği bilinen bu mağarada inceledikleri kemiklerden altısının çocuk ve genç kadınlara ait olduğunu keşfetti. Ayrıca, insanların bu kurbanları yemeden önce muhtemelen pişirdiği de ortaya çıktı.

AVRUPA'DAKİ EN ÖNEMLİ NEANDERTAL ALANLARINDAN BİRİ

C. Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları, bu eylemin Neandertal gruplarının kendi aralarındaki bir çatışmanın sonucu olabileceğini açıkladı. Ancak, o dönemde Kuzey Avrupa'da yayılmakta olan Homo sapiens'in (insan), rakip Neandertalleri avlamış olma ihtimali de tamamen göz ardı edilmedi.

Bununla birlikte, Goyet mağaraları, Kuzey Avrupa'daki en önemli Neandertal kalıntı koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. 2016 yılında yapılan bir çalışma, bulunan 101 kemiğin üçte birinde kesik izleri ve çentikler gibi yamyamlık izleri olduğunu göstermişti.

“KADIN VE ÇOCUKLARIN SEÇİLMESİ TESADÜF DEĞİL”

Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi araştırma direktörü Isabelle Crevecoeur, kurbanların demografik yapısının tesadüf olmadığını belirterek, "Kadın ve çocuklardan oluşan bu yapı, yamyamların kasıtlı bir kurban seçimini yansıtıyor” açıklamasını yaptı.

Crevecoeur, “DNA analizleri, dört yetişkin veya ergen kurbanın yerel bölgeden olmayan,yaklaşık 1.5 metre boyunda kadınlar olduğunu gösterdi. Ayrıca biri bebek, diğeri 6.5 ila 12.5 yaşlarında iki erkek çocuk kalıntısı da bulundu” dedi.

Kemikler üzerinde yapılan detaylı incelemeler ise, kemiği kırarak yüksek kalorili iliği çıkarmak amacıyla yapılmış dairesel darbe izlerini ortaya çıkardı.

Diğer taraftan, araştırmacılar, yerel olmayan bu Neandertal kadın ve çocukların Goyet'e getirilip tüketildiği sonucuna vardı.

BÖLGESEL HAKİMİYET ÇATIŞMALARI

Çalışmanın yazarlarından Patrick Semal, "Goyet sahası, Neandertal gruplarının azaldığı ve Homo sapiens'in Kuzey Avrupa'da tam olarak yayıldığı Orta Paleolitik dönemin sonunda, gruplar arasında muhtemel çatışmalara işaret ediyor" dedi.



Araştırmacılar, bu yamyamlık eyleminin yalnızca gıda ihtiyacıyla açıklanamayacağı vurguladı. Makaleye göre, bölgedeki bol miktarda hayvan kalıntısının da benzer kesim izleri taşıması, zayıf üyelerin kasıtlı olarak hedef alındığı ve temel amacın komşu bir nüfusu zayıflatmak veya bölgesel kontrol sağlamak olduğu tezini destekliyor.

