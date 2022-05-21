Türkiye Gazetesi

Arda’nın Mutfağı adlı program bugün yeni bölümüyle ekranlara geldi. Tavuk nugget tarifi, 21 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanmış olan Arda’nın Mutfağı ile çok konuşuldu. Restoranlarda severek yediğimiz tavuk nugget’ı aslında evde hazırlamak çok kolay…

TAVUK NUGGET TARİFİ

Tavuğu herkese sevdiren tavuk nugget tarifinin hazırlanışı internette yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Tarif izleyicilerden tam not alırken bu sevilen lezzet için gerekli malzemeler ve hazırlanışı da merak edildi. Peki, tavuk nugget nasıl yapılır? Nugget yapmanın püf noktaları neler? Ev yapımı nugget tarifi için gerekenleri Arda Türkmen’in tarifiyle veriyoruz.

TAVUK NUGGET MALZEMELER

2 adet tavuk göğsü

2 yemek kaşığı un

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Pane için:

2 adet yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı galeta unu

Kızartmak için:

Ayçiçek yağı

EV YAPIMI TAVUK NUGGET NASIL YAPILIR?

Rondonun içine küçük küçük doğradığınız tavuk etini alın ve çekin.

Yumurtaları ekleyip çekmeye devam edin.

Unu da ilave edip katı bir harç elde edene kadar rondonun düğmesinden parmağınızı ayırmayın.

Ardından zeytinyağı, tuz ve karabiber ilave edip karıştırın. (Hafif ele yapışan bir harç olmalı.)



Tavuk nugget için bir kasenin içine su koyun, elinizi ıslatarak harçtan cevizden biraz büyük parçalar alarak elinizle dikdörtgen şekli verin.

Kızartmak için geniş bir tencerenin içine ayçiçek yağını alıp ocakta kızdırın.

Galeta unu, un ve yumurtayı ayrı ayrı çukur tabaklara koyun.

Hazırladığınız nuggetları önce una sonra yumurtaya daha sonra galeta ununa bulayın.

Kızgın yağa alıp önlü arkalı kızartın.

Fazla yağını almak için nugget’ları koyacağınız tabağın altına kağıt havlu serin.

Tavadan aldığınız kızaran tavukları peçete üzerine alın.

Sıcak olarak dilediğiniz bir sosla servis edebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun.

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