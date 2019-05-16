Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

21 Nisan Pazar günü yapılan ve bu yıl ilk kez uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları açıklandı. Sınava giren adaylar, sonuçları ÖSYM'nin sisteminden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek.