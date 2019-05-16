21 Nisan Pazar günü yapılan ve bu yıl ilk kez uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları açıklandı. Sınava giren adaylar, sonuçları ÖSYM'nin sisteminden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek.
MEB-EKYS sonuçları açıklandı
16.05.2019 - 10:15 | Son Güncelleme: 16.05.2019 - 10:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS) sonuçları açıklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : meb,ekys,sonuç,
624808 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/624808.aspx
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