ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, DGS için bugün son tercih günü olduğu, internet aracılığıyla tercihlerin saat 23.59'da sona ereceği hatırlatıldı.
DGS tercihleri için 'son gün' uyarısı
02.10.2020 - 09:44 | Son Güncelleme: 02.10.2020 - 09:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında adayların tercihlerinin alınma sürecinin bugün sona ereceği uyarısında bulunuldu.
Kaynak: AA
Etiketler : DGS,ÖSYM,
735998 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/735998.aspx
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