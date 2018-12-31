İstanbul Kapalıçarşı'da 5,29 liradan alınan dolar 5,2920 liradan, 6,05 liradan alınan euro ise 6,0520 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,27 liradan, euro ise 6,04 liradan satılmıştı. 