İstanbul Kapalıçarşı'da 5,29 liradan alınan dolar 5,2920 liradan, 6,05 liradan alınan euro ise 6,0520 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,27 liradan, euro ise 6,04 liradan satılmıştı.
Dolar, 5,29'un üzerinde
31.12.2018 - 09:30 | Son Güncelleme: 31.12.2018 - 09:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada dolar 5,2920 liradan, euro ise 6,0520 liradan yılın son gününe başladı.
Etiketler : Serbest piyasa,dolar,
595958 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/595958.aspx
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