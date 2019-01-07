Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sercan AKINCI

İSTANBUL

Jeneratör üreticisi Teksan, Tuzla Marina’da 1994’te 300 metrekare dükkânda başladığı üretimini bugün 2 ayrı fabrikada sürdürüyor. Bir fabrikasındaki üretimini tamamen ihracata ayıran şirket, 130 ülkeye satış yapıyor. Teksan Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler, üretim adetlerini artırarak maliyetlerini aşağı çektiklerini belirterek, bu yolla rekabetçiliklerini koruduklarını ifade etti. Özel projelerde çok güçlü olduklarını anlatan Başeğmezler “AR-GE’ye ciddi yatırım yapıyoruz. İkinci fabrikayla çıkış bekliyorduk ama beklentiyi tam tutturamadık. Bütün dünyada zorluklar var. Herkes korumacı politika izliyor” dedi.

Zor yılda stoka üretim yaparak, 2019’a hazırlandıklarına işaret eden Başeğmezler, şimdi 4 ülkede stok sahaları ve depolar açarak, tüketicinin ayağına gideceklerini söyledi. ABD, İngiltere, Singapur ve Dubai’de depo açmayı planladıklarını kaydeden Başeğmezler, böylelikle tüketime daha yakın olup, kendilerine avantaj sağlamak istediklerini belirtti.

PETROLE DAMGA VURACAK

Türkiye’de ilk kez hibrit jeneratörü, kendilerinin ürettiğini ifade eden Başeğmezler, bunun rüzgâr ve güneş enerjisiyle entegre olduğunu anlattı. Bu jeneratöre yakıt götürme maliyetlerinin de düşük olduğunu söyleyen Başeğmezler, şöyle devam etti: Bu jeneratör enerjinin olmadığı yerde kendini 1,5 senede amorti ediyor. Hem yakıt tüketimi daha az hem de oraya yakıtı götürmenin maliyeti düşüyor. Bir petrol platformuna proje yaptık. Hollanda açıklarında bir platform. Karaya 150 km uzakta. Yakıtı oraya götürme maliyeti her seferinde 38 bin dolar. Helikopterle gidiyor yakıt çünkü. Hibrit jeneratörümüz, şirketin en inovatif projesi seçildi. Diğer platformlarına da almayı istiyorlar.