Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Türkiye İnovasyon Haftası öncesi sohbet toplantısı düzenledi. Kurum olarak göreve geldikleri günden bugüne kadar ihracatı, katma değeri ve ileri teknoloji ürün ihracatının artması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Gülle “Bu çerçevede ihracatımızı fiyat odaklı bir rekabet yerine, teknoloji ve maliyet odaklı yeni bir üretim ile ihracat felsefesi olması gerektiğine inanarak bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Bu nedenle İnovasyon Haftası’na bilgi ekonomisini de ekleyerek, daha yoğun bir programla ve daha kısa bir zamanda gerçekleştireceğiz” diye konuştu. Özde inovatif olduklarını vurgulayan Gülle “İhracatçılara yönelik aplikasyon hazırladık. Bütün ihracatçıların telefonlarla girebilecekleri bu uygulamada ihracat yapan kişinin devlet yardımları, pazarlara giriş, fiyat karşılaştırma gibi neye ihtiyacı varsa her şeye ulaşabilecek” dedi.

İHRACATI KÂR MOTİVE EDER

Gülle, dolar kuruyla ilgili bir soru üzerine, şu cevabı verdi: Daha önce, ‘Dolar 5,6 TL’nin altına düşmesin.’ demiştik. Arada biraz enf-lasyon farkını da koyarsak beklentimizin biraz daha üstünde gibi. Benim tek söylediğim şey şu: ‘Biz ihracatçıya para kazandıralım’. İhracatçı para kazansın, söylediklerimiz gerçek olsun ki ihracatın para kazandığını gören herkes daha güzel ihracat yapar, daha iyi ihracatçı olur. İşin sonunda para varsa, kar varsa bütün söylemler, motivasyon, hedef her şey gerçekleşir. Ancak işin sonunda zarar varsa bu söylediklerimiz havada kalır. Hep söylüyoruz ihracatta kurun kaç olduğu önemli değil. Bugün bu olur yarın başka bir şey olur. Çünkü yıllardan beri hep aynı şeyi konuşuyoruz. 3 TL iken de farklı şeyler söylemiyorduk. İster 3 TL, ister 4 TL, ister 5 TL, isterse 6 TL olsun ancak ihracatçıya zarar ettirmesin.

TİM bir think tank kuruluşuna dönüşüyor

TİM’i bir think tank kuruluşu (düşünce kuruluşu) hâline getirmek istediklerini belirten Gülle “Sadece ihracat verisi açıklayan bir kurum değil, Türkiye’yi ihtiyacı olan stratejik raporları, bilgileri, sektörlere hizmet edecek ve dünyayı ile ülkeleri analiz edebilecek bir takım çalışmalar yapmasına imkân sağlayacak bir yapıya götürmek istiyoruz. TİM’i, ihracat yapan herkesin kullanabileceği bir hâle getirmek istiyoruz” dedi.

Zirvede değişen sadece logo değil

TİM Başkanı İsmail Gülle, konuşmasında “Şu ana kadar 13 bin online kayıt gerçekleşti. Bu sayının zirve gününe kadar 17 bine ulaşmasını bekliyoruz. Bu rekor bir katılım. Logo ile birlikte konseptinde de önemli değişiklikler yaptığımız zirve gerçek anlamda inovasyonu Türkiye’de bir ileri aşamaya taşıyacak. İnovasyonla ilgili çalışmaların iki ayağı vardır. Birisi sanayi, ikincisi de öğrencilerimizdir. Onlarla bu işi geliştirmek ve başarmak istiyoruz” diye konuştu.

YENİLİK ODAK NOKTAMIZ

Toplantıda konuşan Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Hakan Erkan da Türkiye İnovasyon Haftası’na Turkcell olarak yıllardır destek verdiklerini belirterek “Çünkü biz 1994 yılında yolculuğumuza GSM operatörü olarak inovasyonla başlamıştık. Aradan geçen 25 yıl içerisinde de odağımızda hep inovasyon vardı ve bundan sonra da hep inovasyon olacak” dedi.

DNA’MIZA TAŞIDIK

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi ise “İnovasyonun gücüne inanıyor ve inovasyon ekosisteminin her alanında yer alıyoruz 10 yılı aşkın bir süredir hem kurum içinde hem de ülke genelinde farklı platformlarda hayata geçirdiğimiz çalışmalarla inovasyonu yaygınlaştırmaya ve yenilikçi fikirlere ulaşmaya yönelik önemli adımlar attık. İnovasyonu DNA’mıza işledik, kurum kültürümüz hâline getirdik” dedi.

İhracatla ilgili bir söz olacaksa bunu bizim söylememiz lazım

Sene başında ihracat strateji planı açıkladıklarına da değinen Gülle “Bu ihracat strateji planı, bugün pek çok Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı ofislerine hizmet vermektedir. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da açıklamış olduğu bu reform paketlerinin eğer içerisinde ihracatla ilgili bir şeyler söylenecekse bunu mutlaka TİM’in yapması gerekiyor. Bir ülkeye ticari heyet yapılacaksa ya da Cumhurbaşkanı ile bakanların katılacağı bir toplantıda, söz konusu ülkeye ihracatla ilgili sözleri söyleyecek kurumun TİM olması lazım” açıklamalarında bulundu.