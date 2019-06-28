Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı bugün Devlet Personel Başkanlığı’nın (DPB) resmi web sayfasında 3 ayrı personel alım ilanı yayınladı. Bu alım ilanları arasında Hizmetli, Destek personeli, Avukat, Psikolog ve Sosyal Çalışmacı Pozisyonlarına yönelik yeni personel alımı yapılacağı bildirildi. Belirtilen kadrolara toplamda 276 sözleşmeli personel alımı yapılacağı belirtildi. Peki Hizmetli, Destek personeli, Avukat, Psikolog ve Sosyal Çalışmacı personelleri için başvuru şartları nelerdir? Başvuru şekli nasıl olacak? İşte cevabı…

BAŞVURU ŞEKLİ

Adalet Bakanlığı’nın belirtilen kadrolara personel alımı başvuruları 5 Temmuz’da başlayacak olup, 19 Temmuz 2019 tarihinde mesai bitimine kadar devam etmektedir. Başvurular Adalet Bakanlığı Bakanlık Merkez ve Merkez Atamalı Taşra Teşkilat şube Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.

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