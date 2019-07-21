Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, geçen haftayı yüzde 4,89’luk kazançla 101.849 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 97.634 puanı, en yüksek 102.882 puanı gördü. BİST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen, yüzde 19,5 ile Gübre Fabrikaları oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 14,8’lik artışla Yataş, yüzde 10,9’luk yükselişle Tekfen Holding izledi. En yüksek işlem hacmi 6,4 milyar lirayla Garanti Bankasında olurken; bu şirketi 4,8 milyar lirayla THY, 2,2 milyar lirayla Halk Bankası takip etti. Analistler, 100 bin puanın üzerinde kalındığı sürece borsada yükseliş hevesinin devam edeceğini belirtiyor.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, geçen hafta yüzde 0,31’lik artışla 261,50 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,29’luk kazançla bin 743 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 1,9’luk azalışla 5,6440 TL oldu.