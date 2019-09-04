Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR



Eti ve Aktif Yaşam Derneği tarafından kullanılmayan bisikletlerin geri dönüşümle yeniden hayata kazandırılması ve daha fazla çocuğun bisiklete binmesini sağlamak için 6 yıl önce hayata geçirilen “Eti Sarı Bisiklet Projesi” Türkiye geneline yayılıyor. Proje kapsamında iki yıl önce başlatılan geri dönüşüm kampanyasına Ankara, Antalya ve Samsun da dâhil olurken, İstanbul’daki sarı taksilere yönelik farkındalık eğitimleri verilecek. Eğitimlerin yanı sıra “Trafikte bisikletlinin farkındayım, haklarına saygılıyım” sloganlı broşür ve araç etiketleri taksiler yapıştırılarak farkındalık artırılacak.

Hareketsiz yaşam sebebiyle dünyada her yıl 5 milyon insanın hayatını kaybettiğine dikkat çeken Eti İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu, herkesi projeye destek vermeye davet etti. “Sağlık İçin Hareket” sloganıyla yola çıktıklarını dile getiren Polatoğlu “Türkiye’de kullanılmayan 2 milyona yakın atıl bisiklet bulunuyor. Eti Sarı Bisiklet Projesi ile bu bisikletleri ekonomiye kazandırıyoruz, aynı zamanda sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunuyoruz. İstanbul’da başlatıp Eskişehir, İzmir ve Konya’da yaygınlaştırdığımız projeye bu yıl Ankara, Antalya ve Samsun’u da ekledik. Burada toplayacağımız bisikletleri Eti onarım ve bakım merkezlerinde tamir ettikten sonra İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin gösterdiği ilkokullara hediye edeceğiz” dedi.

8 BİN BİSİKLET TAMİR EDİLDİ

Polatoğlu, ilk olarak Shell akaryakıt istasyonlarında başlattıkları ‘Bisiklet Bakım ve Onarım Noktası’ uygulamasının büyük ilgi gördüğünü belirterek “İstanbul’da Bağdat Caddesi, Bostancı ve Yeniköy’de, İzmir’de Güzelbahçe Shell istasyonlarında hizmet veren Bisiklet Bakım ve Onarım Ünitelerimizden bugüne kadar 8 bine yakın bisikletli faydalandı. Eti Sarı Bisiklet Bakım ve Onarım Noktalarının sayısını, artırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Öte yanda proje kapsamında bugüne kadar 20 bini aşkın ilköğretim öğrencisine güvenli bisiklet sürüş eğitimleri verilirken bu yıl itibarıyla ‘hareketli yaşam eğitimler’ verilecek. Ayrıca İstanbul Taksiciler Esnaf Odası iş birliğiyle bu yıl ilk defa sarı taksiler de Eti Sarı Bisiklet projesine dahil olacak. Odaya bağlı taksicilere Bisikletli Kadın inisiyatifi ile birlikte trafikte bisiklet farkındalığına dair eğitimler verilecek. Eğitimin ardından taksi şoförleri ile birlikte bisiklete binerek, trafiği bir de bisiklet kullanıcıları gözünden deneyimlemelerini sağlanacak. Eğitimlerin yanı sıra, hazırlanan “Trafikte bisikletlinin farkındayım, haklarına saygılıyım” sloganlı broşür ve araç etiketleri taksiler başta olmak üzere Eti’nin tüm satış filosuna ve binek araçlarına yapıştırılacak.



700 bin liralık dönüşüm yaptı

¥ Bisiklet Ekonomisi araştırmasına göre bir şehirde bisiklet kullanım oranının yüzde 20’ye çıkarılması ve bunun 80 ülkede uygulanması ekonomiye 513 milyar avroluk katkı sağlıyor.

¥ Eti Sarı Bisiklet projesi kapsamında 400 bin km’den fazla pedal çevirdi.

¥ Geçtiğimiz 2 yılda toplanan bisikletlerin geri dönüşümünü bizzat üstlenen Eti, kampanyaya hediye edilen 700 bin TL’ye yakın ekonomik değere sahip bisikletin yeniden kullanıma katılmasını sağladı.

¥ 20 milyon liraya eş değer malzemenin yer değiştirilmesi sağlandı.

¥ Eti Sarı Bisiklet Geri Dönüşüm Kampanyası ile toplamda 12 ton metal ve 2 ton plastik yeniden ekonomiye kazandırılırken 20 bin tonun üzerinde karbon salınımının önüne geçildi.