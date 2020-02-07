Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,04’lük düşüşle tamamladı. Endeks, 1.268,73 puanlık azalışla 121 bin 15 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,06, holding endeksi de 0,73 değer kaybetti
Borsa günü düşüşle tamamladı
07.02.2020 - 18:13 | Son Güncelleme: 07.02.2020 - 18:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 1,04’lük düşüşle tamamladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,gün,düşüş,
679893 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/679893.aspx
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