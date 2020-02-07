Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,04’lük düşüşle tamamladı. Endeks, 1.268,73 puanlık azalışla 121 bin 15 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,06, holding endeksi de 0,73 değer kaybetti