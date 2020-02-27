Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 4,13’lük düşüşle tamamladı. Endeks, 4.752,90 puanlık azalışla 110 bin 418 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 14 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 4,62, holding endeksi de 4,77 değer kaybetti.
Borsa günü düşüşle tamamladı
27.02.2020 - 18:14 | Son Güncelleme: 27.02.2020 - 18:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 4,13’lük düşüşle tamamladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,gün,yükseliş,
684435 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/684435.aspx
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