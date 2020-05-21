Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,28'lik yükselişle başladı. Endeks, 260,61 puanlık artışla 102 bin 418,14 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi de yüzde 0,11 değer kazandı.