Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,28'lik yükselişle başladı. Endeks, 260,61 puanlık artışla 102 bin 418,14 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi de yüzde 0,11 değer kazandı.
Borsa güne yükselişle başladı
21.05.2020 - 10:28 | Son Güncelleme: 21.05.2020 - 10:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, güne yüzde 0,28'lik yükselişle başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Borsa,borsa istanbul,ekonomi,
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