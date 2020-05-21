Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,28'lik yükselişle başladı. Endeks, 260,61 puanlık artışla 102 bin 418,14 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi de yüzde 0,11 değer kazandı.