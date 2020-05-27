Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan açıklamada “Pek çok üyemiz yüzde 65’lere varan kira indirimlerini, mağaza işletmecileri ile paylaştı. Perakende sektörü için hayati öneme sahip AVM’lerin bünyesinde yer alan 58 milyar dolarlık yatırımı ve 520 bin kişilik istihdamı korumak için her adımı atacağız” denildi.