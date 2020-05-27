Yapılan açıklamada “Pek çok üyemiz yüzde 65’lere varan kira indirimlerini, mağaza işletmecileri ile paylaştı. Perakende sektörü için hayati öneme sahip AVM’lerin bünyesinde yer alan 58 milyar dolarlık yatırımı ve 520 bin kişilik istihdamı korumak için her adımı atacağız” denildi.
AVM’lerde yüzde 65 kira indirimi
27.05.2020 - 03:58 | Son Güncelleme: 27.05.2020 - 03:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, 1 Haziran'da tam kapasite açılması planlanan AVM’lerin, kiracılarına ciddi kolaylıklar sağladığını duyurdu.
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706941 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/706941.aspx
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