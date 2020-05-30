Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 380,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 380,50 liradan, 2 bin 506 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 527 liradan, 347 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 351 liradan, 2 bin 449 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 469 liradan, bin 225 liradan alınan Yarım Ziynet bin 235 liradan ve 612 liradan alınan Çeyrek Ziynet 617 liradan satıldı.