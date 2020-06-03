Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EPDK Başkanı Yılmaz: “Bu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim olacak. doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılmış bir indirim. epdk olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceğiz.”