EPDK Başkanı Yılmaz: “Bu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim olacak. doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılmış bir indirim. epdk olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceğiz.”
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EPDK Başkanı Yılmaz: “Bu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim olacak. doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılmış bir indirim. epdk olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceğiz.”
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