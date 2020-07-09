Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,46’lık düşüşle tamamladı. Endeks, 2.918,92 puanlık azalışla 115 bin 793,59 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 28,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,74, holding endeksi de 2,49 değer kaybetti.