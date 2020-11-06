Serbest piyasada 8,4240 liradan alınan dolar, 8,4260 liradan satılıyor. 9,9500 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,9520 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4510 lira, euronun satış fiyatı ise 9,9950 lira olmuştu.
BAŞA DÖN
Serbest piyasada 8,4240 liradan alınan dolar, 8,4260 liradan satılıyor. 9,9500 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,9520 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4510 lira, euronun satış fiyatı ise 9,9950 lira olmuştu.
Kaynak: İHA
Etiketler : dolar,euro,döviz kuru,döviz fiyatları,