Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,02’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 13,76 puanlık azalışla 1.328,73 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 31,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,65, holding endeksi de yüzde 1,57 değer kaybetti.
Borsa günü düşüşle tamamladı
27.11.2020 - 18:13 | Son Güncelleme: 27.11.2020 - 18:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 1,02’lik düşüşle tamamladı.
Etiketler : borsa,bist,ekonomi,
749423 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/749423.aspx
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