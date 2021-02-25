Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,35’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 5,19 puanlık artışla 1.488,21 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 32,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,48 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 0,26 değer kaybetti.
Borsa günü yükselişle kapattı
25.02.2021 - 18:54 | Son Güncelleme: 25.02.2021 - 18:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 0,35’lik yükselişle tamamladı.
Etiketler : Borsa,
770406 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/770406.aspx
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