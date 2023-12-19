Asgari ücrette rakam üçüncü toplantıya kaldı

19 Aralık 2023 04:16 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 04:26

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci defa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri enflasyon, alım gücü ve istihdam başta olmak üzere ekonomik veri ve raporları komisyon heyetlerine sundu.

BAKAN IŞIKHAN KATILMADI

Toplantının ardından açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Bakan Vedat Işıkhan’nın toplantıya katılmadığını belirterek “Toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadı. Çalışma Genel Müdürlüğümüzün başkanlığında gerek hükûmetin gerek TÜİK’in gerek maliyenin gerek de işverenlerimizin görüşü alındı. Aynı zamanda asgari ücretle çalışan dört arkadaşımızın görüşleri alındı. Onların geçim şartlarını kendi dilinden duydular. Şu anda bir sonuç yok. Kısa zaman içinde bir mutabakata varılarak bitirilmesini arzu ediyoruz. Ama rakam belirli olmadığından dolayı bir şey söyleyemiyoruz. Zaten geçim şartları belli. Asgari ücretle çalışan insanların ev kirasını, elektrik, doğal gaz parasını ödeyemediklerini biliyoruz. Bilhassa büyük şehirlerde 10 bin liradan aşağı ev kirası yoktur. Ankara’da 10 bin liraya da ev kirası yoktur. Asgari ücretle çalışan insanların geçinemediği belli” dedi.

ASGARİ ÜCRET MUTLU ETMELİ

Ağar, alım gücünün düşünülerek hareket etmenin gerektiğini ifade ederek “İnsanlar haftada bir defa çocuklarla birlikte restorana gidebilecek mi? Bunların mümkün olmadığı görülmekte. Dolayısıyla bunun belirleyicisi hükûmet olacak. Hükûmetin ve işverenin bu konuda yaklaşımı güzel olursa tahmin ediyorum üçlü mutabakat ile bu sonucu gideririz diye düşünüyoruz. Asgari ücretin insanlarımızı mutlu edecek bir şekilde sonuçlanmasını diliyorum” diye konuştu.

KIRMIZI ÇİZGİMİZ YOK

Ağar şöyle devam etti: İşveren tarafından ya da hükûmet tarafından bir rakam gelmedi. Gelecek ki biz ona ‘evet’ ya da “Hayır” diyeceğiz. Kırmızı çizgi diye bir şey yok. Biz rakam söylemeyiz. İşveren diyecek ki; “Ben seni bu ücrete çalıştıracağım. Çalışır mısın çalışmaz mısın?” Biz de diyeceğiz ki; ‘Bu ücrete çalışırız, şu ücrete çalışmayız.” TÜİK’ten de bir rakam gelmedi. Belirli olduğunda sizinle paylaşacağız.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.