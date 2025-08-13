BİST 100, bugün de 11 bini geçemedi! Borsa bekliyor, altın yükseliyor

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda hafta ortası işlemler geride kaldı. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinin bu haftanın ilk yarısında 11 bin direncinin üzerinde kalmakta zorlandığı ancak gelen kâr satışlarının da belli desteklerden karşılandığı görülüyor.

Dünkü işlemlerde 10.954’ten kapanış yapan BİST 100, bugün sınırlı bir değer kaybı ile 10.949’dan günü tamamladı. Endeks gün içerisinde en düşük 10.911 ve en yüksek 11.026 puanı gördü.

Bankacılık ve sınai endekste günlük prim %0,50’nin üzerinde gerçekleşirken, hizmetler endeksi %-0,40 civarında değer kaybetti.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

İntegral Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede; BİST 100 endeksinde 10.900 seviyesinin güçlü destek olarak takip edildiğini belirterek, “Bu seviye üzerinde kalmakta başarılı olması durumunda pozitif görünümün devam etmesi ve zirve seviyelerin test edilmesi ihtimal dahlinde olacak. 10.900 desteğinin kırılması halinde ise 10.700 bölgesi ana destek seviyesi olarak karşımıza çıkacak” ifadelerine yer verildi.

ALTIN İTHALATI GERİLEDİ

Günün önemli gelişmelerine bakıldığında; Türkiye'nin altın ithalatı temmuzda, bir önceki aya göre yarı yarıya gerileyerek 4 bin 343 kilogram oldu. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre altın ithalatı; haziran ayında 9 bin 334 kilogram ve geçen yılın temmuz ayında ise 6 bin 193 kilogram olmuştu. Altın ithalatı, Ocak-Temmuz döneminde ise 72 bin 93 kilogramı buldu.

FED’E YİNE İNDİRİM ÇAĞRISI

Küresel piyasalara bakıldığında; ABD yönetiminin faiz indirimi çağrılarının devam ettiği görüldü. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, FED'in faizleri 150-175 baz puan indirmesi gerektiğini belirtti. Bessent, faiz indirimlerinin eylülde 50 baz puanla başlaması gerektiğini de söyledi.

PETROLDE ARZ FAZLASI

Uluslararası Enerji Ajansı da küresel petrol piyasalarında gelecek yıl talep düşüşü ve arz artışı uyarısında bulundu. Son yayımlanan aylık raporda; petrol stokları günlük 2,96 milyon varil artacağı, bu rakamın 2020'de pandemi yılındaki ortalama artışı da geride bırakabileceği beklentisi ileri sürüldü.

ALTIN FİYATI YÜKSELDİ

Altın fiyatlarına bakıldığında ise ABD’de açıklanan son TÜFE verilerinin ardından FED’den faiz indirimi beklentilerinin artması, fiyatlara destek oluyor. Ons fiyatı %0,35 primle 3.360 dolara yönelirken, spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı da akşam saatlerinde 4.405 TL’den kapanışa hazırlanıyor.

ABD, Çin'e uyguladığı gümrük ateşkesini 90 gün uzatarak gerginliği azaltırken, yatırımcılar şimdi Ukrayna savaşını sona erdirmeyi amaçlayan ABD-Rusya görüşmelerini bekliyor.