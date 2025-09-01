Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Borsa haftaya düşüşle başladı! BİST 100, kritik seviyeden döndü

Borsa haftaya düşüşle başladı! BİST 100, kritik seviyeden döndü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Borsa haftaya düşüşle başladı! BİST 100, kritik seviyeden döndü
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugünkü işlemleri sınırlı bir düşüşle 11.280 puandan tamamladı. Endeks gün içerisinde 11.244 seviyesine kadar geriledi. Ancak kapanışın, analistlerin kritik destek olarak gösterdiği 11.250 seviyesinin üzerinde gerçekleşmesi olumlu karşılandı. Piyasada çarşamba günü açıklanacak ağustos enflasyon verileri beklenirken, kısa vadede 11.600 seviyesi de ilk direnç olarak işaret ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda haftanın ilk işlem günü geride kaldı. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugün %-0,07 gibi oldukça sınırlı bir değer kaybı ile 11.280 puandan kapanış yaptı. Gün içinde en düşük 11.244 seviyesini test eden endeksi, analistlerin kritik destek olarak gösterdiği 11.250 noktasının üzerinde kapanış yapmayı başardı.

Bu hafta ağustos ayı enflasyon rakamlarının önemli olduğunu aktaran analistler, 11.250 desteğinin korunması halinde kâr satışlarını “sağlıklı” olarak göreceklerini aktarıyor.

Bu arada bugünkü işlemlerde Bankacılık Endeksi %0,55 civarında primle öne çıkarken; Sınai Endeks %0,25 yükseliş kaydetti.

Borsa haftaya düşüşle başladı! BİST 100, kritik seviyeden döndü - 1. Resim

11.252 SEVİYESİ KRİTİK

Ata Yatırım, endekste geri çekilmeleri “şimdilik sağlıklı bir düzeltme hareketi” olarak gördüklerini aktararak, “Bir önceki zirve konumunda bulunan ve aynı zamanda orta vadede yükseliş trendinin geçtiği nokta olan 11.252 seviyesini kritik bir eşik olarak görüyoruz. Kısa ve orta vadeli göstergelerin güç kaybetmesi, bu destek noktasının önemini artırıyor” görüşünü dile getirdi.

DESTEK VE DİRENÇLER

11.252 seviyesinin altında yaşanacak bir kapanış halinde, endekste kısa vadeli bir düşüş eğiliminin başlayabileceği uyarısında da bulunan Ata Yatırım “Bu durumda 11.090-10.786 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Endekste yaşanabilecek tepki ataklarında ise 11.600 ile 12.000 seviyeleri kısa vadeli direnç noktaları olarak izlenebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Borsa haftaya düşüşle başladı! BİST 100, kritik seviyeden döndü - 2. Resim

UZUN VADEDE BOZULMA YOK

İntegral Yatırım da borsa endeksinin 11.250 desteği üzerinde kalmaya devam ettiği müddetçe yukarı tepki ihtimalinin artacağını aktardı.

Tacirler Yatırım ise Borsa İstanbul’da kısa vadeli momentumda bir zayıflama görmekle beraber, uzun vadeli değerlemelerde yukarı revizyonların sürmesi nedeniyle ana trendde bir bozulma olmadığını bildirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Karar resmen yürürlüğe girdi: Ortaokullarda cep telefonu yasaklandı! Fransa'da eğitimde yeni dönemAydın'da dinamit yüklü kamyon devrildi! Kontrollü imha sırasında patlama: Yaralılar var!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Emlak vergisinde rayiç bedel krizi: AK Parti’den dikkat çeken çıkış - EkonomiAK Parti’den dikkat çeken çıkışMarketler pazar günü kapanabilir! Yeni dönem için düğmeye basıldı, pilot bölgeler masada - EkonomiMarketler pazar günü kapanabilirHobisi mesleği oldu, artık işçileri bile var! Hedefi Türkiye'ye açılmak - EkonomiHobisi mesleği oldu, artık işçileri bile var!Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi, balık fiyatları geçen senenin yarısı! - EkonomiBalık fiyatlarına balıkçılar bile şoke olduBankalardan emekliye eylül sürprizi! En yüksek promosyonlar açıklandı - EkonomiBankalardan emekliye eylül sürprizi!2. çeyrek rakamları açıklandı! Türkiye ekonomisi yüzde 4,8 büyüdü - EkonomiTürkiye ekonomisi yüzde 4,8 büyüdü
Sonraki Haber Yükleniyor...