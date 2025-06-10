Çocukluk hobisini sanata dönüştürdü: Koleksiyonluk eserleri şimdiden yoğun ilgi görüyor

Düzce’de at çiftliği ve restoran işleten Murat Seyok, çocukluk hobisini sanata dönüştürdü. Yarışlarda şampiyon olmuş atların nallarını toplayarak, telkari, boncuk ve ahşap dokunuşlarla onlara estetik bir kimlik kazandırıyor.

Düzce'de 25 yıldır at çiftliği işleten Murat Seyok, çocukluğunda başladığı hobisini benzersiz bir sanata çevirdi. Babasıyla birlikte önemli yarışlara giderek atların nallarını toplayan Seyok, zamanla bu nalları biriktirmeye başladı.

Cumhurbaşkanlığı Koşuları, Gazi Koşuları, TBMM Koşuları gibi Türkiye'nin önde gelen yarışlarında birinci olan atların, hatta hipodromların efsanevi atlarının nalları, Seyok'un koleksiyonunda yer alıyor.

HEM KOLEKSİYON DEĞERİ TAŞIYOR HEM DE İSME ÖZEL HATIRALAR OLARAK İLGİ GÖRÜYOR

Zamanla sakladığı nallar için yer bulamayan Seyok, bu parçaları değerlendirmek için geleneksel el sanatlarını kullanmaya başladı. Boncuk, telkari ve ahşap gibi malzemeleri birleştirerek her biri tek olan nalları dekoratif objelere dönüştürdü. Hikayesi olan bu eserler, hem koleksiyon değeri taşıyor hem de isme özel hatıralar olarak ilgi görüyor.

Çalışmalarını anlatan Murat Seyok, "Ben çocukluğumdan beri eski şeyleri seviyorum. Bu yaşımda boş vaktim olduğunda Düzce'nin bütün hurdacılarını gezerim. Babamda da aynı merak vardı. Babamda eski eşyaları alır, saklar 'İlerleyen zamanlarda lazım olur' derdi. O şekilde bir miras bu. İşletmemizi ilk açtığımızda da dekor için at nallarını kullanmıştık. Sonra yavaş yavaş gelişti. Bu nalların tamamı kullanılmış. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Biri Antalya'dan gelmiştir, birisi atlı spordan, birisi Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayından gelmiştir ya da herhangi bir sütçü beygirinin nalıdır. Bunların hepsi birbirinden farklı. Çapları ve özellikleri de farklı. Müşteri hangi ürünü istiyorsa ya da ben hangi ürünü yakıştırıyorsam o nalı ahşap ve boncuklarla birleştirip ortaya bir konsept oturtmaya çalışıyorum" dedi.

Nallardan sanat eserine dönüşen bu özel objelerin ilgi çektiğine dikkat çeken Seyok, "İnsanların benim yaptığım bu ürünleri yıllar boyunca evinde, balkonunda saklamaları benim hoşuma gidiyor" diye konuştu.