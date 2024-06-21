Fiyatlar arttı! Ayçiçek yağına zam yolda 

Ukrayna'da çekirdek stoklarının azalması ve sıcak havalar ayçiçek yağı fiyatlarını etkiledi. Ham yağ fiyatı 1 ayda 160 dolar artarak tonu 870 dolardan 1030 dolara çıktı. Bu gelişmenin önümüzdeki günlerde raflara yansıması bekleniyor. Sektör temsilcileri fiyatların yüzde 10 artabileceğini söylüyor.

Uluslararası piyasalarda ayçiçek yağı fiyatları arttı. Uluslararası piyasada ar­tan ham ayçiçek yağı fi­yatlarının yurtiçinde raflara yansıması bekleniyor.

FİYAT 1 AYDA 160 DOLAR ARTTI

Sıcak hava koşulları, Hindistan ve Avrupa’dan artan talebin art­masının yanı sıra Ukrayna’da ayçiçek çekirdeği stoklarının 1 milyon tonun altına düşme­si nedeniyle ham yağ fiyatları­nı tetikledi. Dünya gazetesinde yer alan habere göre, son 1 ayda ham ay­çiçek yağının fiyatı yüzde 20’ye yakın yükselerek, 870 dolardan 1.030 dolara çıktı.

YÜZDE 10 ZAM BEKLENİYOR

Uluslarara­sı piyasada artan fiyatların iç pazara da yansıyacağını ifade eden sektör temsilcileri, bay­ram sonrası ve temmuz ayında ayçiçek yağının fiyatında yüz­de 10’luk bir artışın yaşanabi­leceğini belirtiyorlar. Şu anda zincir marketlerin kendi mar­kalı 5 litrelik ayçiçek yağının fi­yatı 195 lira seviyesinde bulu­nuyor. Markalı ürünlerin fiyatı ise 250 ile 279,95 lira arasında değişiyor. Yurtdışında son dö­nemde yüksek artışların kay­dedildiğini aktaran Kadooğ­lu Yağ Sanayi İthalat Müdürü Muzaffer Yıldırım, bir ay ön­ce 870 dolar seviyesinde olan ham ayçiçek yağı fiyatlarının şu anda 1.020 ile 1.030 dolara yükseldiğini söyledi.

UKRAYNA'DA ÇEKİRDEK STOKLARI AZALDI

Bunun temel sebebinin di­ğer destinasyonlardan daha fazla talepten dolayı daha yük­sek fiyatların verildiğini ifade eden Yıldırım, "Rus ve Ukray­nalı satıcılar, Hindistan ve Av­rupa’dan gelen taleplerle fiya­tı artırdılar. Özellikle Mısır'ın son yaptığı ihale, o günkü koşul­lara göre çok yüksek bir fiyatla sonuçlanınca ham yağ fiyatın­da bir anda artışa neden oldu. Ayrıca, sezondan çok uzaklaş­tığımız için temmuz ve ağus­tos aylarında emtianın en dip olduğu döneme geldik. Şu anda temmuzun ikinci yarısı itiba­riyle Ukrayna’da çekirdeğin 1 milyon tondan daha az olduğu söyleniyor. Bu da fiyatların at­ması noktasında büyük bir et­ken olodu. Muhtemelen fiyat­lar bu şekilde 1.000 dolar se­viyesinde devam edecek gibi duruyor. Ne kadar artacağını zaman gösterecek" dedi.