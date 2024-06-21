Fiyatlar arttı! Ayçiçek yağına zam yolda
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Ukrayna'da çekirdek stoklarının azalması ve sıcak havalar ayçiçek yağı fiyatlarını etkiledi. Ham yağ fiyatı 1 ayda 160 dolar artarak tonu 870 dolardan 1030 dolara çıktı. Bu gelişmenin önümüzdeki günlerde raflara yansıması bekleniyor. Sektör temsilcileri fiyatların yüzde 10 artabileceğini söylüyor.
Uluslararası piyasalarda ayçiçek yağı fiyatları arttı. Uluslararası piyasada artan ham ayçiçek yağı fiyatlarının yurtiçinde raflara yansıması bekleniyor.
FİYAT 1 AYDA 160 DOLAR ARTTI
Sıcak hava koşulları, Hindistan ve Avrupa’dan artan talebin artmasının yanı sıra Ukrayna’da ayçiçek çekirdeği stoklarının 1 milyon tonun altına düşmesi nedeniyle ham yağ fiyatlarını tetikledi. Dünya gazetesinde yer alan habere göre, son 1 ayda ham ayçiçek yağının fiyatı yüzde 20’ye yakın yükselerek, 870 dolardan 1.030 dolara çıktı.
YÜZDE 10 ZAM BEKLENİYOR
Uluslararası piyasada artan fiyatların iç pazara da yansıyacağını ifade eden sektör temsilcileri, bayram sonrası ve temmuz ayında ayçiçek yağının fiyatında yüzde 10’luk bir artışın yaşanabileceğini belirtiyorlar. Şu anda zincir marketlerin kendi markalı 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 195 lira seviyesinde bulunuyor. Markalı ürünlerin fiyatı ise 250 ile 279,95 lira arasında değişiyor. Yurtdışında son dönemde yüksek artışların kaydedildiğini aktaran Kadooğlu Yağ Sanayi İthalat Müdürü Muzaffer Yıldırım, bir ay önce 870 dolar seviyesinde olan ham ayçiçek yağı fiyatlarının şu anda 1.020 ile 1.030 dolara yükseldiğini söyledi.
UKRAYNA'DA ÇEKİRDEK STOKLARI AZALDI
Bunun temel sebebinin diğer destinasyonlardan daha fazla talepten dolayı daha yüksek fiyatların verildiğini ifade eden Yıldırım, "Rus ve Ukraynalı satıcılar, Hindistan ve Avrupa’dan gelen taleplerle fiyatı artırdılar. Özellikle Mısır'ın son yaptığı ihale, o günkü koşullara göre çok yüksek bir fiyatla sonuçlanınca ham yağ fiyatında bir anda artışa neden oldu. Ayrıca, sezondan çok uzaklaştığımız için temmuz ve ağustos aylarında emtianın en dip olduğu döneme geldik. Şu anda temmuzun ikinci yarısı itibariyle Ukrayna’da çekirdeğin 1 milyon tondan daha az olduğu söyleniyor. Bu da fiyatların atması noktasında büyük bir etken olodu. Muhtemelen fiyatlar bu şekilde 1.000 dolar seviyesinde devam edecek gibi duruyor. Ne kadar artacağını zaman gösterecek" dedi.