Borsa İstanbul’a 2026 yılına merhaba diyen bütün hisseler, halka arz fiyatının üzerinde seyrediyor. 5 Şubat kapanış fiyatları itibarıyla ZGYO, %135 primle en fazla yükselen halka arz hissesi oldu. Bu arada bugün borsada işlem görmeye başlayan Akhan Un hissesi de %9,95 yükselişle tavan fiyata ulaştı. Best Brands Grup Enerji için talep toplama devam ederken; SPK, dün Ata Turizm’in de halka arzını onayladı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da 2026 yılı, halka arzlarda da hızlı başladı. Bu yıl 5 Şubat itibarıyla 6 şirket borsaya “merhaba” dedi. Borsanın yeni şirketleri hisse performanslarıyla da dikkat çekiyor.

İlk olarak ARFYE hissesi için 5 Ocak’ta borsada gong çaldı. 19,50 TL’den borsaya gelen şirket, 5 Şubat kapanışını 28,54 TL’den gerçekleştirdi. Böylece şirketin hisseleri arz sonrası %46 değer kazandı.

DÜŞEN HİSSE YOK

Diğer halka arzlara 5 Şubat kapanış fiyatları itibarıyla bakıldığında;

-13 Ocak’ta 7,50 TL’den borsaya gelen MEYSU, %94 primle 14,57 TL’ye,

-15 Ocak’ta 30,24 TL’den borsaya gelen FRMPL, %28 primle 38,74 TL’ye,

-16 Ocak’ta 9,77 TL’den borsaya gelen ZGYO, %135 primle 22,94 TL’ye,

-22 Ocak’ta 18,00 TL’den borsaya gelen UCAYM, %105 primle 36,98 TL’ye,

-5 Şubat’ta 46,00 TL’den borsaya gelen NETCD, %10 primle 50,60 TL’ye yükseldi.

2026 yılında halka arz olan bütün şirketler prim yaparken, ZGYO hissesi %135 primle en çok yükselen halka arz hissesi oldu.

Getiriler %135’e ulaştı! Halka arz hisseleri doludizgin

AKHAN, TAVANLA BAŞLADI

Borsada bugün ise gong, Akhan Un hisseleri için çaldı. AKHAN kodu ile borsaya gelen şirket, ilk işlem gününe %9,95 primle 23,64 TL seviyesinden ve tavandan başladı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altında gözler Umman’da! Fiyatlar haftalık düşüşe koşuyor

BESTE İÇİN TALEP GÜNÜ

Bugün Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. şirketinin halka arzı için talep toplama devam ediyor. 14,70 TL fiyatla gerçekleşen hakla arzda 54 milyon 578 bin 570 adet hissenin satışı hedefleniyor.

BORSAYA YENİ ŞİRKET

Bu arada SPK bir şirketin daha borsaya açılmasına onay verdi. Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk San. ve Dış Ticaret A.Ş. şirketi için gelecek hafta taleplerin toplanması bekleniyor. Şirket, 280 milyon adet hisse satışı planlıyor.

Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen fiyat hareketleri baz alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde kesinlikle değildir.

Haberle İlgili Daha Fazlası