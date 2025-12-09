Ticaret Bakanlığı, 'güvensiz' olarak nitelediği 3 ürünü daha ifşa etti. Ünlü bir marka da listede yer alırken, söz konusu ürünlerin "boğulma" ve "yaralanma" riski oluşturduğu belirtildi.

Ticaret Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı savaşını sürdürüyor. 81 ilde denetim yapan ekipler, uygunsuzluk tespit ettiği ürünleri de markalarına kadar açıklıyor.

3 ÜRÜNÜN SATIŞI YASAKLANDI

Bakanlıktan güvensiz ürünlerle ilgili yeni bir duyuru geldi. Yapılan denetimler sonucu 3 ürünün satışı yasaklanırken, söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.

ÇOCUK PANTOLONU

"Alkano" marka çocuk pantolonun beldeki ipi sorunlu bulundu. Kordon ve büzme iplerinin standarda aykırı olduğu belirtilirken, ürünün "yaralanma" riski taşıdığı belirtildi.

EMZİL ASKISI

Yasaklama kararı verilen bir başka ürün ise bebeklere yönelik emzik bağlayıcı oldu. Tedi'de satılan emzik askısının boyunun uzun olduğu ve "boğulma" riski taşıdığı belirtildi.

PELUŞ ANAHTARLIK

Piyasadan toplatılma kararı verilen bir diğer ürün ise pelüş oyuncak oldu. "Kızılkaya" marka "Flamingo Figürlü Pelüş Anahtarlık"ın "boğulma" riski taşıdığı duyuruldu.

