Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, RF Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü
09.01.2019 - 20:02 | Son Güncelleme: 09.01.2019 - 20:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, RF Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İdlib’deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları Soçi’de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirilmiştir.
Etiketler : Hulusi Akar,
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