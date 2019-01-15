Çeşitli kentlerden demir yoluyla İskenderun'a getirilen askeri araçlar konvoy halinde yola çıktı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçen askeri araç konvoyu, polis eskortu eşliğinde Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı yönüne hareket etti. 