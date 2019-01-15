Çeşitli kentlerden demir yoluyla İskenderun'a getirilen askeri araçlar konvoy halinde yola çıktı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçen askeri araç konvoyu, polis eskortu eşliğinde Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı yönüne hareket etti.
Suriye sınırına askeri sevkiyat
15.01.2019 - 15:57 | Son Güncelleme: 15.01.2019 - 15:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen tank ve askeri araçlar Hatay'a ulaştı.
Etiketler : Türk Silahlı Kuvvetleri,Suriye sınırı,askeri sevkiyat,
598344 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/598344.aspx
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