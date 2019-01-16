İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ile 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
İDO bazı seferlerini iptal etti
16.01.2019 - 06:31 | Son Güncelleme: 16.01.2019 - 06:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Etiketler : ido,ido seferleri,
598443 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/598443.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER