Mersin’de su kanalına düşerek ölümle burun buruna gelen çocuğun yardımına çay bahçesinde oturan vatandaşlar koştu. Boğulmaktan son anda kurtarılan çocuk hastaneye kaldırılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Gazipaşa ile Mithatpaşa mahalleleri arasından geçen su kanalına düşen çocuk ölümle burun buruna geldi.

Çığlıkları duydu, bir dakika düşünmedi! Mersin’de yürekleri ağza getiren olay: Boğulmak üzere olan çocuğu mahalleli kurtardı

SANİYELERLE KURTARILDI

Çığlıkları duyan ve o sırada kanal kenarındaki çay bahçesinde oturan Cesim Derse ile beraberindekiler, kanala doğru koştu. Çevrede bulunan vatandaşların hızlı müdahalesiyle çocuk sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çok miktarda su yutan çocuk, ambulansa hastaneye kaldırıldı. Çevredekilerin panik halleri ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Çığlıkları duydu, bir dakika düşünmedi! Mersin’de yürekleri ağza getiren olay: Boğulmak üzere olan çocuğu mahalleli kurtardı

“KARDEŞİM BOĞULUYOR DİYE BAĞIRIYORDU”

Çocuğu sudan çıkaran Cesim Derse o anları şöyle anlattı:

Çay bahçesinde oturuyorduk. İki genç, 'Kardeşim boğuluyor, kardeşim boğuluyor' diye bağırıyordu. Baktığımızda gerçekten çocuğun boğulmak üzere olduğunu gördük. Hemen koştuk. Arkadaşlarla birlikte çocuğu sudan çıkardık. Çok su yutmuştu ve panik halindeydi. İlk müdahaleyi yaptık, yuttuğu suyu çıkarmaya çalıştık. Daha sonra ambulans ve polis ekipleri geldi. Çocuk ambulansla hastaneye götürüldü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Mersin Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIMersin

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