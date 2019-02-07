Bazı basın organlarında yer alan "Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü kuruldu" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca, "Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü" adıyla bir kulübün kurulduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
'Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü kuruldu' iddialarına yalanlama
07.02.2019 - 10:49 | Son Güncelleme: 07.02.2019 - 10:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü kurulduğu yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü,
602937 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/602937.aspx
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