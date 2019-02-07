Bazı basın organlarında yer alan "Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü kuruldu" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca, "Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü" adıyla bir kulübün kurulduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.