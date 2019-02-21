MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, ihraç istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Toksoy'un, ihraç istemiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan ihraç açıklaması
21.02.2019 - 17:29 | Son Güncelleme: 21.02.2019 - 17:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Hatay - Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
Etiketler : Semih Yalçın,MHP,Yaşar Toksoy,
606190 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/606190.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER