Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

AK Parti’nin, Kızılcahamam’da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşması ile başlayacak kampında seçim değerlendirmesinin yanı sıra il, ilçe ve belde belediye başkanlarına önemli uyarılarda bulunulacak.

Pazar gününe kadar devam edecek istişare kampında seçimlerin genel analizi yapılacak. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinin karşılaştırılmalı olarak değerlendirileceği kampta yeni dönemin yol haritası da görüşülecek. Yeni yol haritasında yer alan manifestonun hayata geçirilmesi için yapılması gerekenler sunumlarla belediye başkanlarına anlatılacak.

Kampın ilk gününde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşması sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Yerel Yönetimler”, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da “Çevre, Şehir ve Kültür” konulu sunumlar yapacak. İlk günün ikinci bölümünde ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından birer sunum gerçekleştirilecek. Toplantının son gününde ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi konusunda sunum yapacak.

PARTİ İLKELERİNE UYUN

Toplantıda seçim değerlendirmesi dışında belediye başkanlarının bölgelerinde dikkat etmesi gereken hususlara ve partinin ilkelerine bir kez daha vurgu yapılacak. Halkla ilişkilerin ne kadar önemli olduğu, tevazuu elden bırakmamaları, vatandaşın istek ve taleplerini göz ardı etmemeleri istenecek.

TASARRUF VURGUSU

Yeni dönemde tasarrufun büyük önem taşıdığı ve her alanda tasarruf yapılması gerektiğine vurgu yapılacak. Başkanlar, yüksek modelli araba tercih etmemeleri, makam araçlarını gereksiz yere değiştirmemeleri ve vatandaşı rahatsız edecek şekilde çakarlı araç kullanmamaları konusunda ikaz edilecek. Özellikle ilçe belediye başkanları eskort araçlarla ya da zabıta ordusuyla dolaşmaması konusunda uyarılacak.

BAŞKANLARA ANLIK TAKİP

Öte yandan, AK Parti yeni bir takip sistemi kurdu. AK Partili belediye başkanları vaatlerini ve gerçekleştirdikleri faaliyetleri, dijital ortamda kurulan takip sistemine girecek. Genel Merkez’in anlık olarak takip edeceği sistemle belediye başkanlarının karnesi çıkarılacak. Sistemin detayları kampta başkanlarla da paylaşılacak.