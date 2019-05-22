Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasında, "Ege Denizi'nde güven artırıcı önlemler ve davranış kuralları başta olmak üzere Türkiye ve Yunanistan arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla başlayan toplantılar Atina’da devam ediyor" denildi.
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Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasında, "Ege Denizi'nde güven artırıcı önlemler ve davranış kuralları başta olmak üzere Türkiye ve Yunanistan arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla başlayan toplantılar Atina’da devam ediyor" denildi.
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,atina,
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