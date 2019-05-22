Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasında, "Ege Denizi'nde güven artırıcı önlemler ve davranış kuralları başta olmak üzere Türkiye ve Yunanistan arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla başlayan toplantılar Atina’da devam ediyor" denildi.