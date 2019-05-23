Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.