Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : ırak,kuzey,hedef,
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