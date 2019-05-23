MSB: "Irak kuzeyi Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu."
Teröristlere ait hedefler hava harekatıyla vuruldu
23.05.2019 - 15:28 | Son Güncelleme: 23.05.2019 - 15:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Irak kuzeyi Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu."
Etiketler : MSB,
626668 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/626668.aspx
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