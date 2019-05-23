Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB: "Irak kuzeyi Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu."