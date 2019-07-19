Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 16.49 sıralarında Marmara Denizi Bandırma Körfezi açıklarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Marmara Denizi'nde korkutan deprem
19.07.2019 - 17:18 | Son Güncelleme: 19.07.2019 - 17:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 16.49 sıralarında Marmara Denizi Bandırma Körfezi açıklarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Etiketler : Marmara Denizi',
638211 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/638211.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER