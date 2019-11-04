Levent acı haberi sosyal medyadan şu sözlerle duyurdu; Dün gece annemiz Sabriye’yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Bu sayfayı Veli yönetecek. AHBAP’LAR çalışmaya devam edecek yarım kalan iş bırakmayacak. Yakında görüşürüz canlarım.
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Levent acı haberi sosyal medyadan şu sözlerle duyurdu; Dün gece annemiz Sabriye’yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Bu sayfayı Veli yönetecek. AHBAP’LAR çalışmaya devam edecek yarım kalan iş bırakmayacak. Yakında görüşürüz canlarım.
Kaynak: hürriyet
Etiketler : haluk levent,anne,