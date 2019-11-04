Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Levent acı haberi sosyal medyadan şu sözlerle duyurdu; Dün gece annemiz Sabriye’yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Bu sayfayı Veli yönetecek. AHBAP’LAR çalışmaya devam edecek yarım kalan iş bırakmayacak. Yakında görüşürüz canlarım.