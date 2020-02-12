Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Afganistan ve güncel konular ele alındı.
Genelkurmay Başkanı Güler, ABD’li mevkidaşı Milley ile görüştü
12.02.2020 - 21:20 | Son Güncelleme: 12.02.2020 - 21:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler,
680968 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/680968.aspx
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