Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 07.25'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 17 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.
Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem
04.03.2020 - 08:01 | Son Güncelleme: 04.03.2020 - 08:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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685611 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/685611.aspx
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