Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 07.25'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 17 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.