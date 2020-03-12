Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, koronavirüs sonucunda gerçekleşen can kayıplarını ve destek-dayanışma konularında görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ile görüştü
12.03.2020 - 14:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 - 15:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, koronavirüs can kayıpları, destek ve dayanışma konusunda görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio,
687497 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/687497.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER