Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin İdlib şehrine destek amaçlı Türkiye’nin değişikli illerinde bulunan birliklerinden gönderilen ve İslahiye 106. Topçu Alayı’na konuşlanan askeri araçlar bu sabah toplu olarak geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan’dan geçerek Suriye’deki sınır birliklerine doğru hareket etti.