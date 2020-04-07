Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Covid-19 ile mücadele kapsamında, birliklerimizdeki ortak kullanım alanları belirli periyotlarla dezenfekte edilmektedir. Covid-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" ifadeleri kullanıldı.
MSB'de Korona tedbirleri
07.04.2020 - 10:33 | Son Güncelleme: 07.04.2020 - 10:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Korona virüs tedbirleri kapsamında birliklerdeki ortak kullanım alanlarının belirli periyotlarla dezenfekte edildiğini bildirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : msb,korona,tedbir,
694509 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/694509.aspx
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