Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Covid-19 ile mücadele kapsamında, birliklerimizdeki ortak kullanım alanları belirli periyotlarla dezenfekte edilmektedir. Covid-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" ifadeleri kullanıldı.