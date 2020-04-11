Bakan Kasapoğlu, yurtlarda 13 bin 968 vatandaşın karantinada olduğunu, 17 bin 504 vatandaşın ise yurtlardan ayrıldığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu açıkladı: 13 bin 968 kişi yurtlarda karantinada
11.04.2020 - 11:33 | Son Güncelleme: 11.04.2020 - 11:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Kasapoğlu, yurtlarda 13 bin 968 vatandaşın karantinada olduğunu, 17 bin 504 vatandaşın ise yurtlardan ayrıldığını açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Bakan Kasapoğlu,karantina,
695714 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/695714.aspx
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