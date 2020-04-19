İdlib’in merkezinde bir araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi. Patlamada biri çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralıların çevredeki hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
İdlib’de patlama: 2 yaralı
19.04.2020 - 12:45 | Son Güncelleme: 19.04.2020 - 12:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İdlib’de bir araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : idlib,patlama,yaralı,
697790 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/697790.aspx
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