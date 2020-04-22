Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak
22.04.2020 - 08:46 | Son Güncelleme: 22.04.2020 - 08:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : Koronavirüs Bilim Kurulu,
698503 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/698503.aspx
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